Гидроксихлорохин оказался помощником в лечении некоторых пациентов с коронавирусом

Использование гидроксихлорохина для лечения некоторых пациентов с новым типом коронавируса обосновано. На это указывают отечественный опыт и зарубежные исследования.

Об этом сообщил Минздрав России в седьмой версии временных методических рекомендаций, которая опубликована на официальном сайте.

«Значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID‐19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», — сказано в рекомендациях.

В ведомстве добавили, что в список возможных препаратов, которые используют для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции при лечении взрослых пациентов, входит 14 препаратов.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин и другое антималярийное лекарство хлорохин не эффективны при лечении COVID-19. Наоборот, эти препараты повышают риск смерти зараженного коронавирусом.

Медики заметили, что в группе пациентов, которым не давали эти медикаменты, смертность составила 9%. В другой группе, пациенты которой принимали гидроксихлорохин, скончались 18%. Больные из третьей группы пили сразу два лекарства — у них смертность составила примерно 23%.

Авторы исследования уверены, что при наличии у пациента с коронавирусом других заболеваний, лечение противомалярийными средствами может повысить риск смерти до 45%.