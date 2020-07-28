Коронавирус в России и мире. Главное на 28 июля

Женщины-руководители справляются с пандемией лучше мужчин. Обеспеченные россияне ищут способ закрепиться в Европе. В школах готовятся принять учеников. О главных «коронавирусных» событиях за сутки — в материале «360».

В России

По данным на утро понедельника, в стране было выявлено 818 тысяч случаев COVID-19 (+5635 за сутки), из них свыше 200 тысяч остаются активными. За время эпидемии умерли 13 354 пациентов с коронавирусом. Ежедневный прирост новых больных на протяжении недели держится ниже шести тысяч.

Учебный год начнется, как обычно, 1 сентября, сообщили в Минпросвещения. Уроки будут проводить очно, дистанционное обучение вводить не планируют. Первые две недели в каждой школе будет дежурить медик.

С 1 августа откроются границы с Турцией. Виза российским туристам не потребуется. Также не нужна будет справка об отсутствии коронавируса. В аэропорту у пассажира измерят температуру, если она будет повышенной, предложат бесплатный тест на COVID-19.

Обеспеченные россияне стали чаще присматриваться к виду на жительству или гражданству в странах ЕС. Из-за ограничений в связи с пандемией большинство из них не смогли летом вылететь за границу.

Курорты Краснодарского края заполнились на 70%, сообщили местные власти.

Семья биатлониста Антона Шипулина заразилась коронавирусом на отдыхе в Сочи. Супруга спортсмена попала в больницу, сам он с детьми и тещей находится на самоизоляции.

«Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится», — рассказал спортсмен, посоветовав отдыхающим быть «в десять раз внимательнее и осторожнее».

Коронавирус заподозрили у советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Его перевели в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово».

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии коронавирус выявили у 16,4 миллиона человек. Скончались 651 449 заболевших, выздоровели свыше 9,5 миллиона.

Тройка лидеров по числу выявленных случаев: США (4,282 миллиона), Бразилия (2,419 миллиона) и Индия (1,435 миллиона). В США в день регистрируют около 70 тысяч новых больных, в Бразилии — 50-60 тысяч, в Индии — порядка 50 тысяч.

Женщины во главе государств справляются с пандемией успешнее мужчин, заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Статистика подтверждает ее слова.

Немецких туристов, побывавших в стране, неблагополучной по COVID-19 (например, Испании), обяжут сдавать тест на коронавирус.

Сотрудники Google продолжат работать удаленно до июля 2021 года (ранее планировалось, что они начнут ходить в офис с января).

Во Вьетнаме обнаружили коронавирус неизвестного ранее типа. Им заразились 11 человек. Из региона, где обнаружен вирус, эвакуируют 80 тысяч туристов-вьетнамцев.