Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно

Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Сергей Кравцов министр просвещения России

По словам Кравцова, за счет дистанционного обучения в школах будут организованы «дополнительные возможности», однако о полноценном переходе на удаленку речи не идет.

Министерство готовится к тому, что в новом учебном году «все школы будут открыты», а 1 сентября в них пройдут традиционные линейки.

В учебных заведениях учтут «все требования Роспотребнадзора», чтобы обезопасить и школьников, и учителей.

В начале года педагоги проведут «диагностику знаний» учеников, «чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь». Оценки за этот тест выставлять не будут.