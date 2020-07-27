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    27 июля 2020, 23:54

    Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно

    Кирилл Фролов

    Учебный год в Росси начнется, как обычно, 1 сентября. Уроки планируют проводить очно, дистанционное обучение вводить не будут, сообщил на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.
    Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно

    Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение.

    Сергей Кравцовминистр просвещения России

    По словам Кравцова, за счет дистанционного обучения в школах будут организованы «дополнительные возможности», однако о полноценном переходе на удаленку речи не идет.

    Министерство готовится к тому, что в новом учебном году «все школы будут открыты», а 1 сентября в них пройдут традиционные линейки.

    В учебных заведениях учтут «все требования Роспотребнадзора», чтобы обезопасить и школьников, и учителей.

    В начале года педагоги проведут «диагностику знаний» учеников, «чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь». Оценки за этот тест выставлять не будут.

    Новости SMI.FM