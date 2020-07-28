«Золотые паспорта» вновь стали популярны у россиян за время пандемии
Об этом Forbes сообщила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.
Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границейМарина Шалаева
По данным компании, за весну 2020 года спрос на «золотые паспорта» вырос на 20%. Эти данные подтверждают и эксперты UFG WM. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются виды на жительство в Евросоюзе, особенно — в Португалии. По данным Knight Frank, на втором месте расположились островные государства Карибского бассейна, а замыкают тройку Кипр и Мальта.
По мнению Марины Шалаевой, резкий спрос интереса к виду на жительство на Кипре связан со скидками на недвижимость на острове.
Henley & Partners отметили также большой спрос на «золотые паспорта» с гражданством Черногории — чтобы получить его, достаточно инвестировать 250 тысяч долларов. Кроме того, смягчились условия получения таких документов в странах Карибского бассейна. Представитель Henley & Partners Полина Кулешова рассказала, что в Сент-Китс и Невис значительно снизили сумму инвестиций, которая нужна для получения гражданства — со 190 до 150 тысяч долларов.
Другие страны пошли дальше и опустили его еще ниже — до 100 тысяч. Государство Доминикана ослабило требования сильнее других — сумма инвестиций упала до 50 тысяч долларов, при этом упростились требования к иждивенцам.