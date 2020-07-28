«Золотые паспорта» вновь стали популярны у россиян за время пандемии

Ограничения на авиасообщение, которые ввели во всем мире из-за пандемии коронавируса, стали причиной резкого увеличения спроса на второе гражданство или вид на жительство среди россиян. Эти документы стали альтернативой визам для выезда из страны.

Об этом Forbes сообщила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей Марина Шалаева

По данным компании, за весну 2020 года спрос на «золотые паспорта» вырос на 20%. Эти данные подтверждают и эксперты UFG WM. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются виды на жительство в Евросоюзе, особенно — в Португалии. По данным Knight Frank, на втором месте расположились островные государства Карибского бассейна, а замыкают тройку Кипр и Мальта.

По мнению Марины Шалаевой, резкий спрос интереса к виду на жительство на Кипре связан со скидками на недвижимость на острове.

Henley & Partners отметили также большой спрос на «золотые паспорта» с гражданством Черногории — чтобы получить его, достаточно инвестировать 250 тысяч долларов. Кроме того, смягчились условия получения таких документов в странах Карибского бассейна. Представитель Henley & Partners Полина Кулешова рассказала, что в Сент-Китс и Невис значительно снизили сумму инвестиций, которая нужна для получения гражданства — со 190 до 150 тысяч долларов.

Другие страны пошли дальше и опустили его еще ниже — до 100 тысяч. Государство Доминикана ослабило требования сильнее других — сумма инвестиций упала до 50 тысяч долларов, при этом упростились требования к иждивенцам.