Обязательные тесты на коронавирус введут для немецких туристов

Ранее в немецких аэропортах можно было пройти добровольный тест на коронавирус.

Мы не должны допустить того, чтобы возвращающиеся туристы незаметно заражали других и таким образом вызывали новые очаги заражения. Йенс Шпан министр здравоохранения Германии

В последние недели, как отметило издание, резко выросло число заразившихся в странах, где немцы предпочитают проводить свой отпуск. К примеру, в Испании.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в ФРГ выявили 207 032 случая заражения, скончались 9125 пациентов, выздоровели свыше 190 тысяч человек. Со второй половины мая ежедневный прирост новых больных составляет в среднем от 300 до 700 человек.

В Испании, где выявили 272 421 случай заражения, умерли 28 432 человека с COVID-19, вылечились более 150 тысяч. Весь июнь в стране выявляли по 300-400 заболевших в день, в последние недели регистрируют по 1,5-2 тысячи и более заразившихся.

Как ранее показал опрос, провести отпуск за рубежом после открытия границ готовы лишь 15% россиян.