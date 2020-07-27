Женщины-лидеры стран борются с COVID-19 успешнее коллег мужского пола. Почему так происходит?

Лагард дала более чем положительную оценку борьбе женщин-лидеров стран с коронавирусом. Она отметила, что прекрасный пол действовал активно. При этом гражданам государств главы объясняли все предельно доходчиво.

Для себя я поняла, что женщины, как правило, работают лучше. Я предвзята, как женщина, но предаюсь этой предвзятости Кристин Лагард глава Европейского центрального банка (ЕЦБ).

При этом The Independent привело статистику, подтверждающую слова главы ЕЦБ. По данным издания, десяткой наиболее пострадавших от COVID-19 стран как по общему числу случаев, так и по количеству заболеваний на миллион населения управляют мужчины. Среди таких государств — США (11,9 тысячи случаев на миллиона населения), Армения (12,2 тысячи случаев), Чили (17,5 тысячи случаев), Панама (12,9 тысячи случаев), Бахрейн (22,1 тысяч случаев).

При этом худшие показатели среди стран, где главами являются представительницы прекрасного пола совсем иные. Например, в Бельгии на миллион населения приходится 5,5 тысячи случаев заражения, в Швейцарии — 3,9 тысячи, в Германии — 2,4 тысячи.

При этом во время работы исследователи сделали поправки и на расходы стран на здравоохранение, и развитие туризма, и плотность населения. Учли и то, что женщины занимают руководящие должности только в десяти процентах государств.

При сравнении стран с аналогичной численностью населения исследователи обнаружили, что в странах с лидерами женщинами было гораздо меньше случаев заболевания. В случае Ирландии и Новой Зеландии количество заболевших разнится в 25 раз по состоянию на конец июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн даже получила международную похвалу за ее решительный и ранний ответ, который помог блокировать распространение вируса.

В исследовании экономисты Суприя Гарикипати и Ума Камбхампати предполагают, что государства, которыми руководят дамы, успешнее переживают пандемию COVID-19, благодаря качествам, которые характерны прекрасному полу. Например, женщины с большей легкостью идут на риски в экономической сфере, чем на риски, связанные с жизнями людей. Более того, они склонны руководить, опираясь на научные данные и эмпатию.

«Даже с учетом институционального контекста и других мер контроля, страны, во главе которых стоят женщины, получили преимущество в нынешнем кризисе», — заключили авторы исследования.