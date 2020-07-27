Самые популярные морские курорты России заполнились на 70%

Черноморское и Азовское побережья Краснодарского края заполнены примерно на 70%. Только на прошлой неделе регион принял около 600 тысяч туристов.

В Краснодарском крае стартовал полноценный курортный сезон. В пресс-службе регионального Министерства курортов и олимпийского наследия сообщили, что на конец июля места отдыха Черноморского и Азовского побережья заполнены примерно на 70% — загруженность Черноморского составляет 77,63%, а Азовского — 70,85%. При этом на прошлой неделе прибыли еще несколько сотен тысяч человек, передает «Газета.ru».

По информации ведомства, турпоток растет ежедневно после снятия ограничений, а 18 июля в регионе начали работать аквапарки и аттракционы. По данным газеты «Известия», к 25 июля Крым и Краснодарский край с начала года посетили более четырех миллионов человек.

1 августа три страны открыли свои границы для россиян. Со временем государств станет еще больше, но пока их три, «360» узнал, куда именно можно отправиться и во сколько обойдется тур.