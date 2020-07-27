Биатлонист Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом в Сочи

У российского спортсмена Антона Шипулина и его семьи выявили коронавирус. Жена биатлониста в больнице, он сам вместе с тещей и детьми — на самоизоляции.

COVID-19 у родных Шипулина подтвердили во время отдыха в Сочи. Об этом спортсмен рассказал в Instagram.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве», — написал биатлонист.

По его словам, первой затемпературила дочь Мира: у нее был только жар, без других симптомов. Потом с температурой слег Шипулин, следом — жена и теща. Семья решила сдать тест на коронавирус.

«Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы (сын Шипулина — примеч. ред.), врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — поделился подробностями спортсмен.

Он предупредил, что подхватить инфекцию может каждый. Шипулин заметил, что российские курорты сейчас переполнены, социальная дистанция на них не соблюдается.

«Если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще, лучше побыть дома. Берегите себя!» — заключил биатлонист.