Зараза крепчает. Агрессивный тип коронавируса отказались считать опасным без знакомства под микроскопом

Новый тип коронавируса вызвал вспышку болезни во Вьетнаме. Ранее мутировавший вирус выявляли в Китае, США и Европе. Насколько вьетнамский коронавирус опасен для россиян с антителами?

Вспышка во Вьетнаме

Вспышку коронавирусной инфекции, зафиксированной в городе Дананге и его окрестностях, вызвал новый тип коронавируса, сообщили в правительстве Вьетнама. Он более агрессивный, чем его предшественник, быстрее размножается и приводит к тяжелому состоянию.

Двое из четырех человек (позднее их число увеличилось до 11), у которых его выявили, уже подключены к аппаратам ИВЛ. По мнению экспертов, новый тип болезни либо попал в страну с нелегальными мигрантами, либо просто мутировал в местной больнице. В связи со вспышкой российское посольство во Вьетнаме рекомендовало воздержаться от посещения центральных регионов страны.

Еще 17 марта в Национальном центре инфекционных заболеваний и института глобального здоровья Сингапура заметили исчезновение гена Orf8 из генома SARS-CoV-2. Это стало первой крупной мутацией вируса, говорящей о том, что он активно адаптируется к организму человека.

Четыре случая — не вспышка

Профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не видит оснований для того, чтобы считать, будто вспышку во Вьетнаме вызвал какой-то новый тип коронавируса. По четырем случаям, о которых сообщило правительство республики, сделать такой вывод нельзя. Произошло все совсем недавно, и неясно, взяли ли местные медики образцы вируса, исследовали ли его нуклеотидную последовательность.

«Антигенные свойства не изучались. Никаких оснований, чтобы говорить о новых типах этого вируса, из этой публикации не вытекает. Это еще не научная публикация, никто не изучал эти штаммы. Даже нет данных, что это какой-то новый вариант. Говорить о том, что это новый SARS-CoV-2, отличающийся от SARS-CoV-2, который у нас есть во всем мире, у нас нет», — добавил ученый.

Такого же мнения придерживается руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГБУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» Александр Бутенко.

«Мне кажется, заявление правительства несколько голословное и необоснованное. Лучше всего ориентироваться на научные издания, которые показывают структуру генома. Без этого трудно о чем-либо судить. Нужно опираться на факты и материалы. Пока их нет, публикации, где кто-то что-то просто сказал, несерьезны. Хотя исключать этого нельзя. Это называется процесс эволюции. Отбираются жизнеспособные варианты, которые возникли в результате мутации или рекомбинации», — пояснил Бутенко.

Пока нельзя точно сказать, опасна ли ситуация во Вьетнаме для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и имеет антитела. Его никто не изучал, подчеркнул Альтштейн. Тем более есть предположение, что приобретаемый после болезни иммунитет длится недолго, но это недостаточно проверенная информация. Да и четыре случая — это еще не вспышка. Ученый убежден, что это тот же самый SARS-CoV-2, ничем не отличающийся от предыдущего. На основе мутаций выделили три генотипа вируса — А, В и С. Но сколько их на самом деле и какие могут встречаться в России, неизвестно.

«Сколько есть разновидностей, пока не ясно. Говорили о трех генотипах этого вируса, различающихся по разным мутациям. В России, скорее всего, вирус ближе к типу С. Я подозреваю, что у нас и в Восточной Европе был все-таки отличающийся вариант коронавируса от того, что был в Западной Европе, где была высокая летальность. У нас летальность не такая большая», — подчеркнул Альтштейн.

Мутация SARS-CoV-2

В июне китайский эпидемиолог Лю Цзюнь сообщил, что анализ генома вируса, зафиксированного на пекинском рынке «Синьфади», показал, что он старше распространяющихся в Европе штаммов. Ученые выяснили, что европейский вирус имеет больше мутаций, чем китайский. В июле медики выявили два разных варианта коронавируса в итальянском регионе Ломбардия. По мнению американского инфекциониста Энтони Фаучи, итальянский штамм G614 наиболее опасный из всех. Он уже унес жизни почти 35 тысяч человек.

Исследование американского Научно-исследовательского института Скриппса показало, что циркулирующий по странам ЕС и США тип коронавируса гораздо заразнее своего предшественника. Его частички имеют в четыре-пять раз больше пластичных и гибких шипов, за счет которых он ловко цепляется за клеточные рецепторы. Исследование ученых из Гонконга также показало, что новый вариант вируса стал более заразным.