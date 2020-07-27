Сафронова изолировали в СИЗО. У него может быть коронавирус

Советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, изолировали в СИЗО. У него подозревают коронавирусную инфекцию.

Об этом «Интерфаксу» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Сафронов изолирован в „Лефортово“ в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус», — рассказала Меркачева.

Сафронова задержали 7 июля. Спустя пять дней ему предъявили обвинение в госизмене. По данным следователей, советник главы Роскосмоса сотрудничал с одной из западных спецслужб и мог передавать секретные данные сотрудникам Чехии. За Сафронова вступились его коллеги из журналистского общества. Если его вину докажут — ему грозит до 20 лет тюремного заключения.