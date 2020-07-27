Число новых ежедневных случаев COVID-19 продержалось ниже 6 тысяч неделю

В России за сутки выявили 5635 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Уже неделю этот показатель держится ниже шести тысяч. Всего в стране с начала эпидемии СОVID-19 подтвердили у 818 120 человек.

За последние 24 часа из больниц выписали 3079 россиян, которые полностью победили инфекцию. Выздоровевших уже 603 329. Болезнь унесла жизни 13 354 наших соотечественников (+85 за сутки).

В Москве новых случаев заражения выявили больше всего — 694. На втором месте оказалась Свердловская область, где стало на 252 больных COVID-19 больше. Третью строку заняла Нижегородская область (+188 заразившихся). Столько же инфицированных зафиксировали в Ханты-Мансийском АО, в Санкт-Петербурге их 172.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 27 июля в РФ провели, по данным Роспотребнадзора, свыше 27,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за минувший день сделано 239 тысяч тестов. Из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 263 759 человек.

В Московской области на сегодняшний день провели 1 381 853 анализов на наличие коронавируса нового типа. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на SARS-CoV-2 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследоваться можно и в частных клиниках.

Многие заразившиеся коронавирусом в итоге выздоровели без применения каких-либо сильных лекарств. В норвежском университете OsloMet заявили, что таких пациентов около 98%.