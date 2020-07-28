Россиянам рассказали о правилах въезда в Турцию
Список требований появился на сайте Ассоциации туроператоров России.
Чтобы попасть в Турцию, россиянам нужно будет заполнить специальную анкету во время полета в самолете. В ней нужно будет ответить на ряд вопросов, в числе которых личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.
Прежде чем путешественников допустят до паспортного контроля, у них измеряют температуру. Если никаких симптомов COVID-19 не обнаружат, то туристов пропустят в самолет. Если все-таки найдут — перед посадкой на борт придется пройти бесплатный ПЦР-тест, который проводят прямо в аэропорту. При отрицательном результате туристу разрешат продолжить путешествие, при положительном — отправят на обследование и лечение в госпиталь.
Если результаты теста подтвердятся и врачи действительно обнаружат коронавирус у путешественника, то информацию о лицах, которые контактировали с ним в самолете, их личные и контактные данные передадут в Управление здравоохранения Турции. Если о заражении станет известно только после полета, всех контактирующих с зараженным пассажиров самолета найдут по их формам пассажиров. В таком случае, их ждут 14-дневные карантин или изоляция.
АТОР призвала всех россиян, которые планируют отправиться за границу, покупать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.
Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Жители смогут отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию. Постепенно список стран, в которых разрешат перелеты, будет увеличиваться.