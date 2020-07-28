Россиянам рассказали о правилах въезда в Турцию

Для того, чтобы отдохнуть в Турции после открытия границ, россиянам придется соблюдать несколько новых правил. При этом ни виза, ни отрицательный тест на коронавирус путешественникам не понадобятся.

Список требований появился на сайте Ассоциации туроператоров России.

Чтобы попасть в Турцию, россиянам нужно будет заполнить специальную анкету во время полета в самолете. В ней нужно будет ответить на ряд вопросов, в числе которых личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

Прежде чем путешественников допустят до паспортного контроля, у них измеряют температуру. Если никаких симптомов COVID-19 не обнаружат, то туристов пропустят в самолет. Если все-таки найдут — перед посадкой на борт придется пройти бесплатный ПЦР-тест, который проводят прямо в аэропорту. При отрицательном результате туристу разрешат продолжить путешествие, при положительном — отправят на обследование и лечение в госпиталь.

Если результаты теста подтвердятся и врачи действительно обнаружат коронавирус у путешественника, то информацию о лицах, которые контактировали с ним в самолете, их личные и контактные данные передадут в Управление здравоохранения Турции. Если о заражении станет известно только после полета, всех контактирующих с зараженным пассажиров самолета найдут по их формам пассажиров. В таком случае, их ждут 14-дневные карантин или изоляция.

АТОР призвала всех россиян, которые планируют отправиться за границу, покупать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Жители смогут отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию. Постепенно список стран, в которых разрешат перелеты, будет увеличиваться.