Большие новости 14 октября: арест пермского стрелка, больше рейсов в Египет, «Балканец» идет на Подмосковье

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова увезли в Следственный изолятор из больницы. Количество рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличится. Жителей московского региона ждут проливные дожди до конца недели. Осадки принесет циклон «Балканец». Об этих и других событиях четверга, 14 октября, — в дайджесте «360».

Пермского стрелка перевели в изолятор

Устроивший бойню студент Тимур Бекмансуров продолжит лечение в больнице СИЗО. Такое решение на выездном заседании в лечебном учреждении принял Дзержинский районный суд Перми. Ходатайство об аресте обвиняемого подал следователь. По словам правоохранителей, обвиняемый признал свою вину и дал показания. На судебное заседание Бекмансуров присутствовал в инвалидной коляске.

Студент проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве общеопасным способом. Жертвами устроенной им стрельбы стали шесть человек, еще 47 получили ранения.

Египет стал доступнее

Оперативный штаб объявил о новом снятии ограничений на авиационное сообщение. С 9 ноября россияне смогут улететь на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию. Также возобновятся рейсы в Таиланд, но пускать туда будут только тех, кто вакцинировался.

Дополнительно оперативный штаб снял ограничения на количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что теперь цены на авиабилеты по этим направлениям снизятся.

«Балканец» идет на Подмосковье

Набравшийся сил над двумя морями циклон «Балканец» принесет в московский регион сильные дожди. Они начнутся вечером 14 октября и продолжатся до полудня пятницы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за это время в регионе выпадет более 20% осадков.

Жертва ритуала под Рязанью

Жителя Рязанской области и его сожительницу задержали по подозрению в убийстве подростка. По версии следствия, мужчина и его подельница принесли в жертву пасынка во время культового обряда. Засыпанный землей и мусором труп подростка нашли в лесу. В ходе допроса отчим признался, что убивать мальчика никто не планировал. По его словам, знакомая хотела провести некий обряд, но все пошло не по плану. Все подробности этой истории можно прочитать в материале «360».

Адель пообещала новый альбом

Британская певица Адель сообщила о выходе своего нового альбома. По традиции пластинка получит название возраста исполнительницы — «30». Релиз альбома состоится 19 ноября. Поклонники ждали этого дня долгих шесть лет.

Доллар опустился до годового минимума

Курс доллара снизился до уровня в 71,49 рубля. Это самый низкий показатель за этот год. Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в беседе с «360» пояснил, что в Россию поступает много американской валюты из-за высоких цен на нефть и газ.