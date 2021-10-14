Пермский стрелок полностью признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение пермскому стрелку. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, Тимур Бекмансуров полностью признал вину.

Бастрыкин напомнил, что с момента трагедии в вузе прошел почти месяц, все это время Бекмансурову оказывали медицинскую помощь. Сейчас его состояние позволяет проводить с ним следственные действия, уточнил он в комментарии РИА «Новости».

«Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Бастрыкин.

Нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет произошло 20 сентября. Жертвами стали шесть человек, пострадали еще 47. Бекмансуров был ранен. Его нейтрализовал прибывший на место сотрудник ДПС Константин Калинин. Его напарник Владимир Макаров организовал эвакуацию из вуза. Полицейских позже приставили к наградам.

Стрелка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему ампутировали голень, извлекли из тела несколько пуль, некоторое время он не приходил в себя.

После бойни в университете было возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. Всех пострадавших во время нападения на университет уже выписали из больниц Перми.