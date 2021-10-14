Пермского стрелка арестовали на два месяца

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца. Выездное заседание суда прошло прямо в больнице, где раненый нападавший восстанавливается. Об этом сообщило издание 59.ru.

В ходе заседания следователь заявил, что стрелок уже дал признательные показания и полностью признал свою вину. Так как обвинение, которое ему предъявили, считается особо тяжким, то правоохранитель попросил отправить Бекмансурова в следственный изолятор. По его словам, стрелок может сбежать, пока идет расследование.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и определил, что стрелок до 13 декабря будет находиться в изоляторе.

На судебном заседании Бекмансуров находился в инвалидной коляске. Журналисты отметили, что молодой человек с трудом разговаривал.

Студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, 47 получили ранения различной степени тяжести.

Стрелка остановил сотрудник ДПС, который открыл по нему ответный огонь. Бекмансурова доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи вытащили из тела молодого человека несколько пуль и ампутировали ему голень. Следственный комитет завел в отношении стрелка уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.