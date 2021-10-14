Россия в ноябре возобновит авиасообщение с Таиландом и Словенией

Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. А также с 9 ноября будут возможные рейсы в Словению, Нидерланды и Таиланд.

«С 9 ноября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции)», — приводит правительство решение оперштаба.

Помимо этого власти решили убрать ограничения и на выполнение чартерных рейсов из тех аэропортов, откуда лайнеры летят за границу, в Египте — в города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Открытие границ с другими странами уже влияло на внутренний туризм, из-за чего компании «Аэрофлот» приходилось резко снижать цены на билеты. Во многие города России, в том числе южные, сейчас можно улететь по очень низким ценам. А если покупать талон за три дня до вылета, есть шанс отхватить его даже меньше чем за тысячу рублей.