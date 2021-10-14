Появилось видео допроса подозреваемого в ритуальном убийстве подростка под Рязанью

Бывший отчим погибшего подростка в Рязанской области заявил следователям, что мальчика не планировали убивать. Его знакомая хотела провести некий обряд, но все привело к смерти. Видео допроса «360» предоставили в СК.

По словам мужчины, во время убийства он сидел в машине и просто ждал свою знакомую, которая собиралась провести некий ритуал. Он уточнил, что она взяла монтажный ключ и нож. Ключом она хотела оглушить ребенка, а нож ей был нужен не для убийства, а для рисования во время обряда.

«Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой и взяла охотничий нож. Нож, я так думаю, для того, чтобы рисовать, потому что нужно было чем-то нацарапать. Я говорю: „Ты смотри только не убей монтажкой“. Она говорит: „Нет — просто стукну, чтобы оглушить“», — рассказал подозреваемый.

Когда женщина ушла в дом, где находился мальчик, он сам остался сидеть в автомобиле в поле. Ждал чуть меньше получаса, вскоре знакомая прибежала и сообщила, что подросток мертв.

«Она прибегает с круглыми глазами: „Я его убила“. Я такой: „Хорошо“. У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, а в спальне, в дальней детской комнате лежит ровно на своей кровати. Голова на подушке разбитая — в крови», — сказал он.

По его словам, когда он перевернул тело, то увидел на спине два отверстия от удара ножом.

«Никакой пентаграммы на спине нет. Я говорю: „А что обряд?“ Она говорит, что для обряда нужен живой человек: „Сейчас я что буду на нем рисовать, уже не надо, все“. То есть подразумевалось то, что она его не хотела убивать. И изначально я думал, что она не хотела его убивать», — подчеркнул мужчина.

Тело мальчика, засыпанное мусором и землей, нашли в лесу после почти пяти дней поисков. В СК считают, что его убили во время обряда. По факту случившегося возбудили дело. Сейчас задержаны его бывший отчим и его 29-летняя знакомая.