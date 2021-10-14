Адель анонсировала выход первого за шесть лет альбома

Британская певица Адель впервые за шесть лет выпустит новый альбом «30». Его релиз состоится 19 ноября. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Адель опубликовала обложку «30» и призналась, что три года назад, когда она начала записывать альбом, была совсем не там, где надеялась быть, а ровно на другой стороне. Она полагалась на обыденность и последовательность, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но иногда она все равно сталкивалась с внутренним смятением и хаосом в душе.

По ее словам, за время работы над альбомом она узнала много нового о самой себе и в итоге смогла оказаться там, где ей действительно комфортно, поэтому она может подарить миру свою музыку.

«Я понимаю, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы сказала, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. Наконец я готова выпустить этот альбом», — сообщила певица.

По ее словам, «30» стал не просто новым альбомом, а ее другом в самый бурный период жизни.

«Когда я писала его, он стал мне другом, который приходит с бутылкой вина и находит слова поддержки. Другом, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я безудержно рыдала без видимой на то причины», — написала Адель.