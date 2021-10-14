Адель анонсировала выход первого за шесть лет альбома
Певица Адель заявила, что 19 ноября презентует свой первый за шесть лет альбом
Британская певица Адель впервые за шесть лет выпустит новый альбом «30». Его релиз состоится 19 ноября. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
Адель опубликовала обложку «30» и призналась, что три года назад, когда она начала записывать альбом, была совсем не там, где надеялась быть, а ровно на другой стороне. Она полагалась на обыденность и последовательность, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но иногда она все равно сталкивалась с внутренним смятением и хаосом в душе.
По ее словам, за время работы над альбомом она узнала много нового о самой себе и в итоге смогла оказаться там, где ей действительно комфортно, поэтому она может подарить миру свою музыку.
«Я понимаю, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы сказала, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. Наконец я готова выпустить этот альбом», — сообщила певица.
По ее словам, «30» стал не просто новым альбомом, а ее другом в самый бурный период жизни.
«Когда я писала его, он стал мне другом, который приходит с бутылкой вина и находит слова поддержки. Другом, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я безудержно рыдала без видимой на то причины», — написала Адель.