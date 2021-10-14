Ритуальное убийство подростка случилось под Рязанью

В Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка. О подробностях преступления написали на сайте регионального следственного комитета.

Тело 15-летнетнего мальчика полицейские обнаружили в лесу около деревни Земенки 13 октября — оно было накрыто землей и мусором. На трупе ребенка были следы насилия.

Следователи установили и задержали главных подозреваемых в этом деле: мужчину — бывшего отчима погибшего, и женщину — мастера спорта по ачери-биатлону. Сейчас следствие полагает, что убийство они совершили в качестве жертвоприношения — в ходе культового обряда.

Подросток жил в поселке учхоза Стенькино. Лес, в котором нашли его тело, находится примерно в двадцати километрах от него. Источники местных изданий уверяют, что место выдал сам задержанный отчим ребенка, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Пропал мальчик 8 октября. По предварительным данным, в указанную дату он находился дома, но в девять вечера мать ребенка обнаружила, что он исчез. Все это время несовершеннолетний не выходил на связь.