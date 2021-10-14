В Союзе туриндустрии объяснили, как снятие ограничений на полеты в Египет скажется на стоимости туров

Снятие ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, безусловно, могут стабилизировать цены на туры в Египет. Об этом заявил «360» вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что ранее именно ограничения по перевозке пассажиров в Египет держали не бюджетные цены по этому направлению. По его данным, они были выше, чем в Турции, на 40-50%.

«Поэтому да, коль скоро увеличивается объем перевозки на именно туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал Барзыкин.

Специалист обратил внимание, что относительно других стран, сообщение с которыми открывает Россия с 9 ноября, пока нельзя сказать, что туда будут генерироваться турнаправления.

«Либо это для туристов страны пока закрытые, либо это формат, как, например, в Таиланде, — он очень сложный. Ну и для массового генерирования потока пока неприемлем», — пояснил он.

Сегодня оперштаб объявил о том, что с 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение на взаимной основе с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиланд. Последний будет открыт с учетом требований властей страны — только для граждан РФ, вакцинированных против коронавируса.