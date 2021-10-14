Рязанский подросток погиб в ходе ритуала. Пандемия обострила проблему оккультизма

Рязанец с подругой признались в убийстве подростка. Они утверждают, что всему виной роковая случайность во время магического ритуала. Эксперты считают, что участившиеся в пандемию случаи увлечения оккультизмом и эзотерикой снижают ценность человеческой жизни.

В лесу около деревни Земенки в Рязанской области нашли тело 15-летнего подростка. Информация об исчезновении мальчика поступила в полицию 9 октября. На пятый день поисков его тело, засыпанное мусором и землей, нашли примерно в 20 километрах от поселка, где он жил.

Криминалисты заявили, что на трупе есть признаки насильственной смерти. По словам знакомых погибшего, он учился на тройки и четверки, в свободное время любил кататься на мотоцикле, вредных привычек не имел.

Полицейские арестовали подозреваемых в убийстве школьника — 52-летнего безработного, ранее судимого отчима жертвы и 29-летнюю спортсменку-биатлонистку из Подмосковья. По версии следствия, они убили подростка во время оккультного ритуала.

Подробности ритуального убийства

Подозреваемый заявил следователям, что убивать школьника никто не хотел. После развода с матерью подростка жилье пришлось делить по суду. По данным Telegram-канала Mash, после развода супруги решили разделить дом по суду, но задержанный был недоволен решением и даже угрожал бывшей возлюбленной — она якобы обращалась в полицию порядка 40 раз за последний год, но все было безрезультатно.

Решить жилищный вопрос подозреваемый захотел вместе с новой сожительницей, трехкратной чемпионкой России по ачери-биатлону, с помощью черной магии. Для проведения обряда нужно было нарисовать некий символ на теле подростка.

Подозреваемый рассказал, что оставался в автомобиле, пока его спутница была в доме. С собой она взяла монтажный ключ, которым планировала оглушить подростка. Менее получаса спустя она вернулась и сообщила, что убила школьника, раскроив ему голову, однако нужный символ нанести так и не успела.

Увлечение оккультизмом

Мать спортсменки рассказала «360», что ее дочь увлекается оккультизмом около года с подачи какого-то приятеля, имя которого мать не знает. Она не исключила, что речь идет именно о сожителе дочери.

«Он помогал ей делать установку для ее научной работы для аспирантуры в Академии спорта. На этой почве и познакомились. Я не слышала, что он увлекался стрельбой, только слышала, что он якобы рукастый, что он может все делать», — пояснила женщина.

Она уточнила, что ее дочь была знакома с подозреваемым около полутора лет. По словам матери, ее дочь была не из тех, кто способен нанести кому-то вред.

«Я не верю, что она могла убить», — заявила мать.

Дела, сложные в расследовании

Доктор юридических наук, криминалист Лев Бертовский рассказал «360», что ритуальные убийства случаются в ходе не только оккультных обрядов, но и религиозных. Далеко не всегда следователь может понять, с чем имеет дело, при первоначальном осмотре тела жертвы.

«Наличие на месте происшествия каких-то странных предметов, необычные телесные повреждения, нехарактерные для обычных преступлений, могут натолкнуть на эту мысль. Но чаще всего вывод, что убийство носило ритуальный характер, делается позже. Например, после того как был задержан подозреваемый», — пояснил Лев Бертовский.

Очевидные приметы, например, пиктограммы и магические формулы, на месте преступления бывают далеко не всегда. К тому же тела жертв часто прячут вдали от мест убийства, находят же их намного позже и не всегда в сохраненном виде, заметил криминалист. Такие преступления редко раскрывается сразу, особенно если жертва была адептом того же учения, что и ее убийцы.

Лев Бертовский уточнил, что, согласно исследованиям, оккультные убийства сегодня нельзя назвать частыми, но они встречаются с той же регулярностью, что и ранее.

Ценность человеческой жизни снизилась

Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам и сектам Александр Невеев в разговоре с «360» отметил, что на протяжении последних двух лет люди переживают довольно серьезный стресс из-за пандемии.

«Поскольку традиционные пути решения проблем недоступны или не впечатляют, то всевозможный оккультизм и эзотерика выходят на первый план. Люди обращаются к астрологам, шаманам, экстрасенсам, желая получить поддержку от оккультных сил. Сегодня все это как-то обострилось», — рассказал Александр Невеев.

Он вспомнил обвиняемую в убийстве блогершу-гадалку Марину Кохал, а также сатанистов из Подмосковья. Эксперт назвал эти случаи явлением одного рода: люди находятся под впечатлением от ситуации, в которой они оказались, и готовы переступать даже через человеческую жизнь.

«О чем говорить, если на Netflix наиболее популярным является сериал „Игра в кальмара“, где все крутится вокруг того, чтобы кто-то умер, тогда произойдет что-то хорошее. Ценность человеческой жизни снизилась, дальше все будет обостряться. Этот разгул оккультизма и эзотерики нужно прекращать», — заключил Александр Невеев.