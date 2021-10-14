«Балканец» принесет в московский регион проливные дожди

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о надвигающемся циклоне «Балканец». Сильные дожди придут в Москву и Подмосковье вечером 14 октября, рассказал синоптик «360».

Столичный регион накроет циклон, сформировавшийся над Балканами.

«Такие циклоны называют „Балканец“. Поскольку они проходят через два моря, то набирают много влаги. Это самая важная питательная база для мощных полей дождевых туч. Этот атмосферный вихрь направляется в сторону столичного региона на скорости 40 километров в час, его центр выйдет в ближайшую ночь на Московскую область, Коломну», — рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что армада дождевых облаков накроет Московскую область по полной программе.

«Сегодня выльется 8-13 миллиметров осадков — это 20% месячной нормы, а завтра в ночь — еще до 14 миллиметров. Ближе к полудню дожди прекратятся, будет небольшая передышка. Может, появится неуверенное солнце», — дал прогноз по осадкам на 13 и 14 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что большая часть осадков выпадет вечером 13 октября, ночью 14 октября тоже будут сильные дожди. После — немного распогодится. Тишковец сообщил, что 16 и 17 октября ожидается новый — атлантический циклон, он не принесет сильных дождей. Днем 16 октября ожидается от шести до 11 градусов со знаком плюс, в воскресенье — такая же температура с небольшим дождем.

Евгений Тишковец заметил, что погода возвращается в климатическое русло октября.

Вместе с ухудшением погоды специалисты предрекают и ухудшение дорожной обстановки. Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая призвала автомобилистов проявить повышенное внимание на дорогах.