Экономист объяснил снижение курса доллара до годового минимума

Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 14 октября, опустился до 71,49 рубля. Это самый низкий показатель за 2021 год. Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил колебания американской валюты притоком в Россию доходов от продажи нефти и газа.

Объемы долларов на внутреннем рынке выросли, что привело к снижению курса.

«Падение курса доллара связано с ростом цен на сырье. Прежде всего на топливные ресурсы — на нефть и газ, которые являются основой российского экспорта. Вот этот дополнительный приток валютных доходов увеличил объем долларов на внутреннем рынке. Количество предложений увеличилось, поэтому курс снизился», — пояснил Андрей Колганов.

Эксперт подчеркнул, что резких скачков курса американской валюты можно не ждать. Колебания доллара происходят довольно в узком коридоре, поэтому дальнейших резких падений или укрепления не будет.

«Драматического роста цен нефть и газ я пока не ожидаю. Нет для этого предпосылок. Но негативная тенденция [на энергетическом рынке ЕС] сохраняется, поэтому ожидать сильного укрепления доллара не стоит. С другой стороны, валютный рынок достаточно непредсказуемый», — отметил специалист.

На сегодняшних торгах курс доллара подешевел на 0,48% — до 71,49 рубля. В последний раз такой курс американской валюты по отношению к рублю был в июле 2020 года. Евро в ходе торгов потерял 0,62% стоимости и опустился до показателя 82,85 рубля.

Высокие цены на нефть и газ также укрепили рынок российских акций, которые установили исторический рекорд. Рублевый индекс Мосбиржи увеличился до 4 275,3 пункта (+0,75%), долларовый индекс РТС прибавил 1,67% — до 1886,07 пункта.