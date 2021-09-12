Большие новости 12 сентября. Крушение L-410 под Иркутском, спасение девочки в Солнечногорске, арест россиянина в Праге

В Иркутской области при жесткой посадке потерпел крушение пассажирский самолет L-410, в Солнечногорске поймали бездомного, который душил девочку, в Санкт-Петербурге отмечают годовщину перенесения мощей Александра Невского, а в Чехии россиянина задержали по заказу Украины. Основные события дня — в кратком обзоре «360».

Авария L-410 под Иркутском

В Иркутской области в тайге совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, несколько человек пострадали, многие оказались зажаты в салоне. Это произошло в Казачинско-Ленском районе. Одной из версий крушения — отказ техники. В СК сообщили, что могло обойтись без жертв.

Бездомный из Солнечногорска

В Солнечногорске задержали напавшего на девятилетнюю девочку. Мужчина душил школьницу средь бела дня, рядом шли люди, но единственным человеком, кто пришел на помощь, стала соседка, чья дочь увидела все это в окно. Оказалось, что на девочку напал бездомный. Он преследовал ее от школы и напал уже около дома — хотел украсть мобильный телефон. Его задержали, завели дело о грабеже с применением насилия.

Мощи Невского

РПЦ сегодня отмечает годовщину перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Патриарх Кирилл по такому случаю прибыл в Северную столицу, где призвал власть имущих равняться на святого князя и не ставить себя выше других людей. А иеромонах Марк рассказал, что знаменитую фразу «кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет» князю приписывают из-за кино.

Украинский заказ

Россиянина задержали в аэропорту Праги по запросу Украины, которая выдала ордер на его арест.Задержанный — активист «Крымской весны» Александр Франчетти, который в 2014 году активно выступал за воссоединение Крыма с Россией. Чешские власти могут депортировать его на Украину. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, какие основания были для задержания.

Магазины на Совхозной

На Совхозной улице в Москве начали проверять все магазины после массовых отравлений местных жителей. Там уже закрыли «Магнит», где семья купила арбуз, которым, предположительно, отравились бабушка и внучка, умершие потом в больнице. Впоследствии из того же дома и соседних госпитализировали еще семь человек. Подозрения с арбузов пока не сняты, хотя их ели не все из пострадавших. Одна из версий — отравление из-за токсинов, которые могли использоваться при капитальном ремонте.

Грабитель прихожан

В Ставрополе задержали помощника пастора, которого заподозрили в краже более 58 миллионов рублей у прихожан. По данным СМИ, столько денег он умудрился выпросить у верующих в долг. И решил сбежать, так ничего и не вернув. Теперь ответит перед судом.