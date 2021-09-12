«Вокруг шли люди, но никто не отреагировал». Соседка рассказала о спасении девочки в Солнечногорске

Жительница Солнечногорска Татьяна, спасшая девятилетнюю девочку, рассказала, что люди на улице никак не реагировали на происходящее, даже когда школьница звала на помощь. На ребенка напал бездомный и начал душить, а также отнял телефон. Об этом женщина сообщила РЕН ТВ.

Девушка призналась, что сначала ей показалось, что это обычная семейная ссора. Но когда она увидела, как мужчина начал душить девочку и закрывать ей рот, тут же рассказал все своей мачехе.

На записи с камер было видно, что перед этим мужчина подошел к школьнице сзади и поднял, оттащив в сторону. Но она заметила их, когда нападавший уже поставил девочку на землю.

«Вижу, что он ведет ее к углу дома и начинает ее душить, закрывает рот рукой. После этого я подбежала к своей мачехе Дарье и рассказала о случившемся», — сообщила она.

Женщина тут же выбежала из дома и направилась в их сторону. Мужчина с девочкой уже успел завернуть за угол дома. Дарья начала бегать вокруг дома, пытаясь понять, куда они скрылись. Когда она увидела их, поняла, что не успеет догнать.

«Начала громко-громко кричать: „Мужчина, отпустите ребенка!“ Как только я крикнула, он остановился и, видимо, хватку ослабил, или что, но девочка смогла крикнуть. Она крикнула: „Помогите!“ А нападавший побежал дальше», — рассказала она.

По словам Дарьи, девочка стояла вся в оцепенении, а вокруг шли люди, но никто не реагировал. Она позвала школьницу, и она побежала к ней.

«Вокруг шли люди, но вообще никто не отреагировал, даже когда видели, что ребенок бежит ко мне, я пытаюсь ее успокоить. Вот что страшно», — призналась Дарья.

Отец ребенка тоже отметил, что на улице проходили мужчины, но его дочь в итоге спасла соседка, которая спугнула преступника своим криком. По его словам, бездомный начал следить за девочкой еще от школы. А напал уже возле дома.

Девочка сильно не пострадала, но испытала шок и сильно перепугалась. С ней займется психолог.

Нападение на школьницу было совершено в субботу в микрорайоне Рекинцо. Подозреваемого задержали, им оказался мужчина без определенного места жительства. Завели дело по статье «Грабеж с применением насилия».