Все пассажиры самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутской области, по предварительным данным, живы. Об этом сообщил Следственный комитет.

При этом один человек находится в тяжелом состоянии. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также сообщил, что, по предварительным данным, все живы.

«Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — заявил глава региона. Его слова появились на сайте правительства Иркутской области.

Следователи открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, в 18:15 поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в Казачинском районе Иркутской области, в четырех километрах от села Казачинское.

По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. К месту направили спасательную группу. Все подробности произошедшего уточняются.

По данным ТАСС, борт санавиации готовится вылететь из Иркутска к месту ЧП. По словам другого источника агентства, предварительными причинами случившегося называли отказ двигателя и ошибку экипажа.

Представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил, что L-410 упал при повторном заходе на посадку. Он добавил, что в этом районе наблюдается туман.