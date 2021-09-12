Российского активиста задержали в Праге по запросу Украины

Россиянина задержали в аэропорту Праги по запросу украинских властей. Информацию об этом представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил РИА «Новости».

«В аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», — сообщил Моравчик.

В посольстве России в Чехии сообщили ТАСС, что полицейские задержали в Праге активиста Александра Франчетти. Пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин сообщил, что сотрудник посольства направился на место для оказания консульской помощи россиянину.

«Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», — сообщил Брякин.

Глава рабочей группы по международным вопросам представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов сегодня сообщил, что в пражском аэропорту задержали Александра Франчетти, который являлся участником событий «Крымской весны» и в 2014 году активно поддерживал воссоединение полуострова с Россией. Молохов заявил, что Франчетти грозит депортация на Украину, где против него выдвигали обвинения.