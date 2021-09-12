Отказ техники является приоритетной версией крушения L-410 в Иркутской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на оперштаб.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник передал, что ошибка экипажа в условиях тумана вместе с отказом двигателя могли привести к жесткой посадке L-410 в Иркутской области.

Сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 поступило в МЧС в 18:15. ЧП произошло в четырех километрах от села Казачинское в Иркутской области.

По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. На место направились спасатели.

Представитель авиакомпании «СиЛА» рассказал «Интерфаксу», что т L-410 упал около Казачинска при повторном заходе на посадку. Он также отметил, что в этом районе наблюдается туман.

«Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров», — сообщил представитель перевозчика.

По его словам, самолет совершал рейс Иркутск — Казачинск. Собеседник отметил, что остается надежда на то, что большинство пассажиров остались целы.