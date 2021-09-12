Магазины на Совхозной улице в Москве начали проверять после массового отравления

Инспекция проводит проверку в супермаркетах в районе Совхозной улицы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, один из магазинов сегодня закрыли для посетителей, там проверяют товар и документы.

10 сентября стало известно, что 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка из дома на Совхозной улице скончались вскоре после того, как съели арбуз. Его они купили в одном и ближайших магазинов. Их госпитализировали, но не смогли спасти. Мама девочки находится в больнице.

Позже с признаками отравления госпитализировали еще семь человек из этого и соседнего домов, и арбуз ели не все. Специалисты взяли пробы воздуха и воды из дома, где умерла семья.

Рассматриваются несколько версий случившегося. Одна из них — отравление из-за токсинов. Предполагается, что жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта. Возможно, во время работ использовался опасное вещество. Другая версия — люди отравились арбузами.

Также РЕН ТВ передал, что из дома на Совхозной улице полиция забрала трех человек. Никакой информации о том, по какой причине ими заинтересовались правоохранительные органы, нет.