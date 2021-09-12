Мужчина напал на девочку в Солнечногорске и начал ее душить. Ее спас крик соседки

В Солнечногорске в микрорайоне Рекинцо неизвестный мужчина напал сзади на третьеклассницу и начал ее душить, оттаскивая в сторону. Это из окна заметила соседка, она начала громко кричать, чем отпугнула злоумышленника.

По данным группы «Подслушано в Солнечногорске» в соцсети «Вконтакте», мужчина после этого убежал. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как девочка идет во дворе, переписываясь в телефоне. За ней на начинает иди мужчина.

Прежде чем начать ее душить, он оглядывается по сторонам. Сама девочка рассказала, что он спрашивал ее хочет ли она жить и ударил ее по лицу. По предварительным данным, у пострадавшей остался синяк.

Тем не менее пока мужчина не установлен и не пойман. Полицейские еще не прокомментировали нападение на школьницу.

Несколько дней назад в Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, он схватил ее за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок смог вырваться и убежать. Местные следователи организовали проверку по этому факту. Нападавшего пока не нашли.