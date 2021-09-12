Похитившего у прихожан более 58 миллионов рублей служителя церкви задержали

Полиция задержала помощника пастора из Ставрополя. Его заподозрили в том, что он скрылся с деньгами прихожан. Пропало более 58 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Священник служит в «Христианской миссия», которая входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской. Он под разными предлогами занимал деньги у верующих. Всего он похитил более 58 миллионов рублей. После этого он сбежал.

Его объявили в федеральный розыск — вскоре полиция обнаружила его в Москве. Священника арестовали, в отношении него открыли уголовное дело по статье «Мошенничество».