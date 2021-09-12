Самолет L-410, который совершил жесткую посадку в Иркутской области обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Его нашли очевидцы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — рассказал собеседник агентства.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения L-410, сообщил ТАСС. В Следственном комитете по региону отметили, что возбудили дело.

Информация о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 поступила в МЧС в 18:15. Все произошло в четырех километрах от села Казачинское в Иркутской области. По предварительным данным, на борту находились 16 человек. На место направились спасатели.

Представитель авиакомпании «СиЛА» рассказал, что L-410 упал около Казачинска при повторном заходе на посадку. Он также отметил, что в этом районе наблюдается туман. По его словам, самолет совершал рейс Иркутск — Казачинск.

Рассматривается несколько версий произошедшего — отказ техники и ошибка экипажа.