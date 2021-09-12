Патриарх Кирилл призвал власть имущих брать пример с Александра Невского

Князь Александр Невский является великим примером для всех власть имущих, в котором властные полномочия и святость соединяются воедино. Об этом заявил патриарх Московский и все Руси Кирилл, сообщило РИА «Новости».

«Очень легко споткнуться, исполняя властные полномочия», — предостерег предстоятель РПЦ в своей проповеди, которую он произнес на площади Александра Невского в день привнесения мощей князя в Санкт-Петербург.

Патриарх Кирилл отметил, что человек во власти подвержен многим соблазнам и очень легко может представить себя превосходящим всех окружающих. Но нельзя поддаваться желанию использовать свою власть ради корысти. И великим примером для начальников любого уровня он назвал Александра Невского.

«Всегда соединяйте свою власть, большую или малую, с личной доброй жизнью, будьте примером не только в области профессиональной, но и как люди, по жизни своей будьте примером для других», — сказал он.

Патриарх обратил внимание, что и для самого Александра Невского искушение властью было огромным, ведь она вся принадлежала ему.

«Это великий пример того, как власть и святость соединяются в одной личности», — указал патриарх.

Предстоятель РПЦ также призвал не забывать о том, какое огромное духовное значение имеет Санкт-Петербург для жизни России. Сегодня в городе на Неве прошел крестный ход с мощами святого князя.