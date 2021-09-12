Иеромонах рассказал о приписанной Александру Невскому крылатой фразе

Крылатое выражение «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» князю Александру Невскому могли приписать кинематографисты. Об этом насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк рассказал РИА «Новости».

Знаменитую фразу, скорее всего, князю приписали авторы фильма «Александр Невский», который сняли в 1938 году. Иеромонах отметил, что в этом фильме Невский предстает в образе святого.

«Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами, чтобы они их передали», — сказал священник.

Сегодня в Александро-Невской лавре главные пройдут торжества в честь 800-летия со дня рождения князя, на которые прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ в феврале объявил 2021-й Годом Александра Невского.

Накануне в Псковской области открыли мемориал «Александр Невский с дружиной». В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Мемориал открыли на берегу Чудского озера, на месте, где князь со своей дружиной разгромил тевтонских рыцарей.