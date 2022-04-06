Венгрия согласилась платить за российский газ в рублях

Если Россия требует платить за газ в рублях, Венгрия пойдет на это, заявил ее премьер-министр Виктор Орбан. Его процитировало агентство «Прайм».

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях», — заявил Орбан.

Также он выразил уверенность в том, что «придется заплатить» за санкции против России, написал Reuters.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами 31 марта. Документ вступил в силу 1 апреля.

О том, что Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о переводе расчетов за топливо в рубли, стало известно накануне. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия «окажется парализована» в случае прекращения энергетического импорта из России.

Возможность оплаты российского газа в рублях также решили рассмотреть Латвия, Словакия. Первой из стран Евросоюза от российского газа решила отказаться Литва.

При этом Евросоюз не рассматривает возможность газового эмбарго в отношении России.