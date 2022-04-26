«Как насчет сирот?». Болгары отказались жертвовать зарплаты Украине

Призыв премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «пожертвовать свою зарплату» украинскому правительству раскритиковали пользователи сайта Dnes.dir.bg. Политик в своем заявлении указал, что собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.

«Не нашим пенсионерам <…>? Как насчет сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, для которых нет мест в детских садах?» — задался вопросами один из пользователей, отметило РИА «Новости».

Еще один читатель поинтересовался, «кем нужно быть, чтобы так смеяться над своим народом?».

Некоторые пользователи предложили премьеру не останавливаться на пожертвовании своей зарплаты, а пойти в своем порыве дальше.

«Я предлагаю ему не просто пожертвовать всю зарплату министра, но еще и безвозмездно передать свое жилье», — написал в комментариях еще один пользователь.

Власти США и стран Евросоюза продолжают заявлять о своей поддержке Украине. Вместе с этим они поставляют различные виды вооружения в страну. Делается это разными путями, которые вызывают недовольство у местных жителей.

Некоторые иностранцы просто саботируют поставки вооружений, а другие используют незаконные методы, чтобы не допустить накачку оружием Украины.