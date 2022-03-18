Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

Власти Болгарии объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата и предоставили им на отъезд из страны 72 часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайте ведомства.

По информации иностранного МИДа, российские официальные лица якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом, написал Life.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — „деятельность, несовместимая с их статусом“. Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сказала посол РФ в республике Элеонора Митрофанова.