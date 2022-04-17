Власти Болгарии запретили заходить в свои порты судам под флагом России

Российские суда с 16 апреля не могут заходить в порты Болгарии. Соответствующее решение приняла морская администрация Болгарии, сообщила на официальном сайте пресс-служба ведомства.

«С 00:00 часов 16 апреля введен запрет на заход в порты Болгарии всех российских судов, а также судов, сменивших флаг России на любой другой после 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении администрации.

При этом разрешается посещать порты кораблям, везущим энергоносители, гуманитарную помощь или транспортирующим ядерное топливо.

Ранее с аналогичным запретом выступили власти Италии и Румынии.

В начале апреля несколько сотен жителей Софии вышли на митинг, протестуя против оказания страной военной помощи украинским военным.

Также премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщал о намерении отозвать из России болгарского посла.