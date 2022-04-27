Венгрия нашла способ платить за российский газ в евро

Прекращение поставок российского газа в Болгарию не скажется на его транзите в Венгрию. Об этом порталу hirado.hu рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он заявил, что уже получил подтверждение этой информации от других сторон. Вопрос транзита еще будет обсуждаться 28 апреля с болгарской стороной.

Петер Сийярто также рассказал, что власти нашли решение проблемы оплаты газа в рублях. Она по-прежнему будет производиться в иностранной валюте благодаря счету в Газпромбанке — Венгрия будет пополнять его в евро, конвертировать в рубли и переводить поставщику. Ближайший такой транш намечен на 22 мая, сообщило РИА «Новости».

«Согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же», — сообщил министр.

Россия 27 апреля полностью приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу. В «Газпроме» заявили, что ждут от болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNIG оплаты в рублях.