Армения оплатила российский газ рублями

Армения приступила к оплате поставок российского газа за рубли. Об этом РБК сообщил министр экономики Ваган Керобян.

«Ценообразование осуществляется в американской валюте, но оплата идет по соответствующему курсу в рублях. Со стороны России есть продвижение к оплате в нацвалютах, нужно двигаться в эту сторону», — сообщил он.

Керобян уточнил, что заключенный ранее контракт между странами о поставках энергоносителей позволял оплачивать газ в рублях.

В прошедшем 2021 году компания «Газпром-Армения» закупила у российской стороны газ на 414 миллионов долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам в рублях. Он касается, в первую очередь, тех стран, которые ввели санкции.