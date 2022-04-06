Болгары вышли протестовать против военной помощи Украине

Несколько сотен человек в Софии собрались у стен парламента Болгарии на митинг против оказания военной помощи Украине. Об этом сообщили на сайте Болгарского национальное радио (БНР).

Организатором акции протеста стала партия «Возрождение», которую возглавляет Костадин Костадинов. Он требует отставки правительства и заявляет, что его партия не допустит оказания военной помощи киевскому режиму и ввязывания страны в конфликт. Костадинов заявлял, что это противоречит национальным интересам Болгарии. Он отметил, что это не единичная акция, и его сторонники продолжат митинговать.

Люди на митинге выступили в поддержку российской спецоперации на Украине. Символ Z можно было увидеть как на плакатах, так и на одежде. Возле здания парламента в связи с проходящей акцией возвели периметр безопасности и усилили присутствие полиции.

Митингующие также выступили с осуждением партии «Демократическая Болгария», потребовавшей объявить российского посла в Софии персоной нон грата. Ранее так уже поступили с первым секретарем посольства, которого болгарская прокуратура заподозрила в шпионаже.