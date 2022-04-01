МИД ответит на признание персоной нон грата российского дипломата в Болгарии

В Болгарии персоной нон грата объявили первого секретаря посольства РФ в Софии, заподозрив его в «разведдеятельности». Россия подготовит на это симметричный ответ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила РИА «Новости», что реакция на действия болгарских властей будет соответствующей.

«Она (реакция — прим. ред.) у нас неизменная — ответим», — сказала она.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат якобы занимался «разведывательной деятельностью». Имя дипломатического сотрудника ведомство не назвало. Персоной нон грата, уточнил RT, объявили первого секретаря посольства.