МИД ответит на признание персоной нон грата российского дипломата в Болгарии
Мария Захарова: признание Болгарией персоной нон грата российского дипломата не останется без ответа
В Болгарии персоной нон грата объявили первого секретаря посольства РФ в Софии, заподозрив его в «разведдеятельности». Россия подготовит на это симметричный ответ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила РИА «Новости», что реакция на действия болгарских властей будет соответствующей.
«Она (реакция — прим. ред.) у нас неизменная — ответим», — сказала она.
По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат якобы занимался «разведывательной деятельностью». Имя дипломатического сотрудника ведомство не назвало. Персоной нон грата, уточнил RT, объявили первого секретаря посольства.