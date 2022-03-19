Болгария откажется от российского газа в конце 2022 года

Болгария не станет продлевать долгосрочный десятилетний контракт с «Газпромом» на поставку энергоносителей. Как сообщило агентство Bloomberg, с таким заявлением выступил вице-премьер страны Ассен Василев.

Он напомнил, что в конце 2022 года истекает срок 10-летнего контракта по поставкам российского газа. Власти не намерены продлевать действующий договор или заключать новый.

Василев пояснил, что в условиях проведения спецоперации на Украине вести переговоры о долгосрочном контракте с «Газпромом» невозможно.

Поэтому Болгария сейчас рассматривает альтернативные поставки и совместный контракт с Евросоюзом, чтобы избежать дефицита.

Как напомнили журналисты агентства, Болгария много лет откладывала альтернативные проекты для получения дополнительных источников газа. Речь идет о трубопроводе с соседней Грецией и расширении единственного в стране газохранилища. Правительство намерено ускорить работу по обоим проектам.