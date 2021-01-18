Инаугурация Байдена, смерть Грачевского и вакцинация в Подмосковье. Неделя в фотогалерее

Избранный президент США Джозеф Байден начал подготовку к инаугурации в условиях раскола общества. От коронавируса умер худрук сатирического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский. В Дагестане отравились несколько десятков человек.

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В дагестанском Буйнакске за врачебной помощью с симптомами отравления обратились 303 человека, 199 из них были госпитализированы. В том числе, 170 детей. Источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода. В материалах больных и водопроводной воде обнаружен возбудитель дизентерии.

Ижевская епархия провела рождественское цирковое мероприятие с актерами, одетыми советскую военную форму, и козлами, украшенными фашистской символикой. Местная прокуратура начала проверку, но в епархии считают, что использовали свастику исключительно в целях демонстрации попрания и осуждения идеалов нацистской Германии.

В аэропорту Шереметьево был задержан блогер Алексей Навальный, вернувшийся с женой из Германии. По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), с 29 декабря 2020 года его разыскивали за многократные нарушения испытательного срока.

Дорожные и коммунальные службы Москвы и Подмосковья перешли на режим усиленной работы после снегопада, начавшегося 16 января. За два дня выпало почти 14 сантиметров снега, это 20% месячной нормы. В ближайшие сутки ожидаются еще семь сантиметров в ближайшие сутки

Власти Подмосковья к православному празднику Крещения Господня, который отмечается в ночь с 18 на 19 января, подготовили интерактивную карту купелей. Всего их в этом году оборудовано более 200. Специалисты рекомендовали россиянам не окунаться в ледяные иордани без специальной подготовки.

В преддверии инаугурации президента Джозефа Байдена, которое состоится 20 января, Соединенные Штаты фактически перешли на осадное положение. Власти готовятся к вооруженным акциям протеста, соцсети запретили организовывать новые акции на своих площадках, с улиц Вашингтона даже убрали почтовые ящики.

На 72-м году жизни 14 января умер от коронавируса худрук сатирического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Его госпитализировали 27 декабря 2020 года. Судьба проекта пока находится под вопросом, неизвестно, кто сможет его возглавить и сохранить. Прощание с Грачевским состоялось в Большом зале Центрального дома кино 17 января.

Пожилая москвичка вынесла на помойку труп сожителя, умершего от рака. Полицейские позже обнаружили в ее квартире скелет ее сына. Соседи рассказали, что женщина явно была не в своем уме. Электричество в ее квартире отключили 20 лет назад, у нее не было пенсии. Питалась она на помойке, которую посещала по ночам.

На севере Москвы появилось заведение Stalin Doner. В нем угощали шаурмой под названием «Сталинская двойная с мясом», «От Берии с соусом ткемали» и «Хрущевскую в сырном лаваше» официанты, одетые в форму сотрудников НКВД. Ее появление вызвало осуждение и резкую дискуссию в соцсетях. Позже она была разгромлена неизвестными.

Жители Московской области могут записаться на вакцинацию через сайт госуслуг. Редакция «360» опубликовала подробную пошаговую инструкцию, как это сделать. Запись ведется на текущую и следующую после обращения неделю. Если по месту жительства нет свободных мест, нужно записаться в лист ожидания.