Записаться на прививку от коронавируса может любой житель Подмосковья. Пошаговая инструкция

Кто может сделать прививку

Сейчас в Московской области нет ограничений по жителям, которые могут вакцинироваться от коронавируса. Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний.

Сделать ее могут и пожилые люди — их начали вакцинировать с конца прошлого года.

Сколько стоит вакцинация

Вакцинация от коронавируса полностью бесплатна. Чтобы получить прививку, достаточно просто записаться через портал госуслуг.

Как записаться на вакцинацию

Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса, нужно зайти на сайт госуслуг и в главном меню выбрать тему «Здравоохранение». Там откроется две подтемы — нужно нажать на «Медицинскую помощь», а потом на услугу «Запись к врачу».

Источник фото: «Госуслуги»

После этого нужно нажать кнопку «Заполнить форму», а затем выбрать окошко «Вакцинация против COVID-19». Чтобы записаться на прививку, понадобятся данные ОМС, которые необходимо внести в окошко ниже. После этого нужно перейти в электронную регистратуру.

Источник фото: «Госуслуги»

Когда нажмете на кнопку «Записаться», появится отдельное окно, в котором будут указаны адреса доступных пунктов вакцинации. Для каждого из них — дата и время, в которые можно сделать прививку.

Источник фото: «Госуслуги»

Запись идет на текущую и следующую неделю — сейчас можно выбрать свободное время с 11 по 24 января включительно. Выбираем день, в который еще есть свободные талоны, и нажимаем на него, а потом — на нужное время.

Источник фото: «Госуслуги»

В появившимся окне нужно указать адрес электронной почты, куда придет талон, а также проверить правильность данных и подтвердить запись на прием.

Источник фото: «Госуслуги»

А если нет свободных мест?

Если в пунктах вакцинации по месту жительства нет свободных мест на ближайшие две недели, нужно записаться в лист ожидания.

Источник фото: «Госуслуги»

Портал предложит вам выбрать два варианта: ждать свободные окна или получить онлайн-консультацию врача в ближайшее время. Чтобы записаться на прививку, нужно будет указать свой телефон и кратко описать причины обращения.

Источник фото: «Госуслуги»

Как только заявление поступит, медработники будут отслеживать свободные места в расписании и сообщат, если они появятся. Если пациент три раза откажется от предложенных вариантов даты и времени или трижды не ответит на звонок, медучреждение может исключить его из списка.

Противопоказания к вакцинации

Прививку нельзя делать:

• детям до 18 лет;

• беременным или кормящим матерям;

• при острых инфекционных заболеваниях и обострениях хронической соматической патологии;

• в случае аллергической реакции на компоненты вакцины;

• при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе.

«В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка», — процитировал Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» сообщение Минздрава.

Во время вакцинации у пациента не должно быть признаков ОРВИ — недомогания, температуры, кашля, насморка. Если они есть, человеку откажут в прививке. Перед вакцинацией специалисты проведут предварительное обследование, которое поможет избежать нежелательных последствий.

Побочные действия

Все добровольцы, которые испытывали вакцину «Спутник V», хорошо перенесли прививку. Специалисты не зафиксировали у них непредвиденных и серьезных нежелательных явлений. В испытаниях участвовали более 40 тысяч человек.

У некоторых пациентов после прививки могут возникать озноб, повышение температуры, головная боль, а также снижение аппетита и аллергические реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.

Ограничения после прививки

Роспотребнадзор отметил, что после вакцинации от коронавируса нужно соблюдать несколько правил. Главное — избегать стрессов для организма. Это может быть переохлаждение или перегрев, а также употребление продуктов, вызывающих аллергию.

Глава ведомства Анна Попова посоветовала желающим вакцинироваться почти на два месяца отказаться от алкоголя. Спиртные напитки следует прекратить употреблять за две недели до прививки и не возвращаться к ним в течение 42 дней после нее. Всего пить не стоит 56 дней.