Зашившая труп сожителя в штору москвичка 20 лет жила без света и ходила за едой на помойку

Жители востока Москвы стали свидетелями дикой истории. Около подъезда многоэтажки на Энергетической улице местная женщина выставила зашитый в штору труп сожителя. Соседка рассказала «360», что бабушка жила без света 20 лет, а за едой ходила на помойку.

«То, что она не дружит с головой, было понятно. Она была тихая, выползала и уползала [из дома] тихо. Она выходит только по ночам. Ее отвезли в психиатрическую больницу», — сообщила собеседница «360».

По ее словам, полицейские несколько дней караулили бабушку, а 14 января «вышибли ей дверь». В квартире также нашли скелет ее сына.

«Я думаю, что для нее сын — это что-то другое. Он лежал 20 лет закрытый в комнате», — рассказала соседка.

Она считает, что проблемы с головой начались у местной жительницы, когда она сошлась с сожителем.

Мужчина, с которым она жила, — какой-то чокнутый сектант. Она когда с ним связалась, у нее „крышечка“ отъехала. Поэтому она разошлась с мужем. Муж забрал старшую девочку с собой, а больного ребенка она не отдала. Ребенок был с рождения не здоров. Они сначала в квартире собирали какие-то шабаши. Соседи очень страдали от них, а потом с годами все это поутихло. Они просто кукарекали, бегали в квартире, вреда особо никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой соседка.

В последние два года этого мужчину никто не видел. У него диагностировали рак, он лежал в квартире.

«Она ходила одна. Ничего такого она с помойки не таскала, кроме еды. Квартира обычная, даже книги не проданы. Они не были ни пьяницами, ни дебоширами в последний год. Она просто выживала. Потому что у нее пенсия не оформлена, у нее даже паспорт советский еще. В квартире уже много лет отключено электричество — лет 20. То есть человек жил без света, без холодильника», — добавила собеседница «360».

Она вспомнила, что эта женщина не пользовалась лифтом и ходила пешком. Бабушка считала, что «для лифта должен быть специальный ключ».

Жители многоэтажки на Энергетической улице обнаружили выставленный около подъезда ковер. При ближайшем рассмотрении это оказались занавески, в который был завернут человек. Сверху конструкцию перевязали лентой, а по бокам пришили варежки. Как написал Telegram-канал Mash, очевидцы вызвали скорую помощь, а медики — полицию.