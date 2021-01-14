Больше 110 человек обратились за помощью к медикам после отравления в Буйнакске

Помощь медиков понадобилась 115 людям в дагестанском Буйнакске из-за отравления. Из них 83 человек госпитализировали.

«Всего за помощью обратились 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей», — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. За сутки из больниц выписали 26 человек, в том числе 16 детей.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно во вторую неделю января. В больницу сначала попали 61 ребенок и десять взрослых. Их состояние оценивалось как среднетяжелое. Врачи наблюдали у них температуру, тошноту, рвоту.

Следствие и Роспотребнадзор региона считают, что причиной случившегося стало загрязнение питьевой воды. Сейчас контроль за водой в городе усилен. Специалисты призывают жителей пить только кипяченую воду.

Следственное управление СК по Дагестану открыло уголовное дело по факту массового отравления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». К ответственности могут привлечь людей, отвечающих за работу водопроводных сетей, контролирующих качество подаваемой воды и состояние используемых гидротехнических сооружений.