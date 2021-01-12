Ижевская епархия заказала на рождественское шоу цирковых козлов со свастикой. Видео

В сообщении говорится, что подобное мероприятие в цирке проходило впервые.

«Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии», — сообщили в пресс-службе.

Представители епархии отметили, что специфика циркового искусства — «зрелищность, ирония и гротеск». А также добавили, что закон они ни коем образом не нарушали, так как использовали нацистскую символику не в целях пропаганды, а «как часть спектакля».

Однако случаем заинтересовались правоохранительные органы, сейчас местная прокуратура проводит проверку.

Государственный цирк Удмуртии на своем сайте сообщил, что лишь выполнял заказ епархии и действовал по сценарию, согласованному с заказчиком. Представители отметили, что кто-то из зрителей сфотографировал животных и вырвал кадр из контекста, тем самым спровоцировав скандал. В сообщении также указано, что в рамках шоу красноармейцы прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, «усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда».