Прощание с Борисом Грачевским началось в Доме кино. Прямая трансляция

Прощание с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским проходит в Большом зале Центрального дома кино. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Десятки людей пришли проститься с режиссером, среди них близкие, единомышленники и и поклонники творчества. Они назвали Грачевского человеком-солнцем, изобретателем.

Гроб установлен на сцене, рядом с ним стоят букеты красных и белых роз, венки. На экране транслируются фотографии Грачевского в окружении родственников, друзей, коллег. В зале играет музыка.

Кинопродюсера, сценариста и режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский умер в 71 год 14 января. У него был диагностирован коронавирус. Основатель «Ералаша" заболел в конце 2020 года и первые дни лечился дома. Позже его состояние ухудшалось, врачи госпитализировали Грачевского. Сначала его положили в обычную палату, а потом перевели в реанимацию. Режиссер практически не мог дышать сам, поэтому врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Вскоре он пришел в себя, с помощью жестов общался с персоналом больницы. Тем не менее 14 января состояние резко ухудшилось, медикам пришлось вновь ввести его в кому.

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович был знаком с Грачевским больше 30 лет. Он признался, что устал терять людей. А артист балета Николай Цискаридзе вспомнил, как худрук «Ералаша» особенно любил ходить зимой на «Щелкунчика» с его участием.