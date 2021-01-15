«Придут с оружием во все капитолии». Американцы готовятся к беспорядкам перед инаугурацией Байдена

В США близится день инаугурации. Джо Байден официально займет пост президента 20 января. Из-за попытки захвата Капитолия 6 января сторонниками Трампа власти ожидают протесты и в день инаугурации. «360» поговорил с жителями Штатов об обстановке в их городах.

Светлана Уильямс

город Миннеаполис, штат Миннесота

У наших властей есть опасения по поводу протестов. Федералы предупредили руководителей всех штатов о возможных демонстрациях и протестах в столицах штатов. Национальная гвардия находится в состоянии готовности, чтобы пресечь беспорядки.

Я пока не видела, чтобы бизнесы у нас сейчас принимали какие-то меры безопасности, но обычно они заколачивают окна. У нас в штате такое безобразие с погромами было только в мае прошлого года. Думаю, что те бизнесы, которые возобновили работу в разрушенных районах Миннеаполиса, будут готовиться к 20 января. Возможно, что-то будет происходить в предстоящие выходные или в начале следующей недели, непосредственно перед инаугурацией.

Лично мне кажется, что демократы раздувают из происходящего огромную проблему, потому что боятся и хотят в корне подавить любую поддержку Трампа. Демонстрация в Вашингтоне 6 января была мирной. Понятно, что на любых протестах есть те, кто пользуется ситуацией и пытается направить все в более агрессивное русло. Однако сейчас действительно идет охота на ведьм в отношении всех, кто как-либо поддерживает Трампа.

Посты в его поддержку отслеживаются в социальных сетях и блокируются. Проводится жесткая цензура, демократы специально фабрикуют негатив против тех, кто поддерживает Трампа или просто устал от постоянного вранья, двойных стандартов во всех новостных программах и в социальных сетях. Меня очень волнует, куда мы катимся.

Антон Конев

город Олбани, штат Нью-Йорк

Протесты у нас ожидаются в основном от ультраправых групп, которые сказали, что придут с оружием во все капитолии. Помимо этого, планируются протесты в Вашингтоне, так что мобилизуется самое большое количество армии с 9 сентября.

Во всех капитолиях увеличили охрану и готовятся к возможным протестам. Службы безопасности разослали заявления о необходимости быть в полной боевой готовности всем полицейским, а также попросили делиться срочной информацией, если что-то произойдет.

Возможно, вы видели кадры того, как Нацгвардия спит в Капитолии. Это все действительно так. Сейчас задействованы все военные, которых можно было привлечь.

Оптимизм остается, потому что, несмотря на все протесты, происходит мирная передача власти. Предполагаю, что арестов будет много, потому что многие придут с оружием. Часто у кого-то оно бывает не зарегистрировано, или по закону штата его нельзя носить в общественных местах. Допустим, в Вашингтоне вообще нельзя ходить с оружием, поэтому его ношение на митинге будет автоматически считаться нарушением закона и приведет к аресту. Замечу, что таких людей зачастую арестовывают с меньшей агрессией, чем протестующих BLM.

Бизнесы в городе не закрываются и не заколачиваются, потому что не ожидаются их погромы. Вся напряженность сейчас идет против государства, все угрозы также идут в его сторону. Сейчас боятся и охраняют больше всего именно госучреждения, потому что им может угрожать опасность.

Ольга Никол

город Эпл-Вэлли, штат Миннесота

Сын моей подруги работает в полиции. Им уже прислали сообщение из ФБР с предупреждением о том, что на этих выходных ожидаются серьезные протесты с обеих сторон: и от сторонников Трампа, и от демократов.

Национальную армию у нас уже мобилизовали. Это сделали, еще когда в городе все беспощадно жгли после смерти Джорджа Флойда. Сначала наш губернатор пассивно реагировал на это, но в конце концов подключили национальную армию — и все беспорядки устранили.

Думаю, что, исходя из прошлого опыта, у нас сейчас будут довольно строго следить за протестами и за тем, чтобы не допустить майских беспорядков.

Сейчас в городе все спокойно. Никто ничего не жжет. Надеемся, что до этого дело не дойдет, но более ясной ситуация станет на выходных.

Влад Спектор

город Майами, штат Флорида

Ситуация в городе сейчас нормальная. Никаких беспорядков больших и всего прочего не ожидается, потому что сторонники Трампа в принципе не радикалы. Меры предосторожности, конечно, есть в виде охраны и военных, но в основном это все делается в Вашингтоне.

Если говорить о настроении общественности, то тут все осталось неизменным. Если конкретнее, то 75 миллионов человек, то есть половина США, не верят в проигрыш Трампа. Дело не в том, что они считают себя проигравшими и недовольны этим. Они в принципе не верят в результаты выборов и убеждены, что у них украли победу. Такое происходит впервые в истории страны, и это большая проблема.

Точно так же, как и никогда в истории не было такого, чтобы президенту выносили два импичмента. А республиканцы уже говорят о том, что хотят в первый день президентства Байдена выставить на обсуждение его импичмент. И это тоже будет впервые в истории.